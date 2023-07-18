Türkiye ve Birleşik Krallık’tan yeni ticaret anlaşması

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelere başlandığını açıkladı.



Aralık 2020’de imzalanan mevcut anlaşma, ağırlıklı olarak sanayi ürünlerini kapsıyor ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunmasını sağlıyor.

Mevcut anlaşmada bulunan gözden geçirme maddesi, Birleşik Krallık ve Türkiye'yi, ticari ilişkilerini yeniden değerlendirmeye yönlendirdi.



Geçen yıl başlayan söz konusu çalışma neticesinde, her iki ülke de ticari ilişkilerini genişletmenin ve derinleştirmenin değerli olacağı sonucuna vardı.

Yetkililer, söz konusu gözden geçirme sürecini sonuçlandırmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesi kapsamında bir araya geldi ve geliştirilmiş bir STA için çalışma yönünde anlaştı.