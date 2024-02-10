Türkiye'den 7 milyon dolarlık çiçek ihracatı

Çiçek sektörünün Sevgililer Günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü gibi özel günlerde daha hareketli olduğuna işaret eden Dumancı, her özel güne göre farklı renklerde üretim yapıldığını kaydetti.



"DAHA ÇOK KIRMIZI RENK TERCİH EDİLİYOR"



14 Şubat'a özel kırmızı ağırlıklı üretim yapıldığını anlatan Dumancı, "İhracatta en önemli ürünümüz karanfil. Sevgililer Günü için yüzde 60'a yakın kırmızı karanfil üretimimiz oldu. Sevgiyi ifade ettiği için 14 Şubat'ta daha çok kırmızı renk tercih ediliyor." diye konuştu.



Dumancı, sera ve yayla üretimiyle 12 ay boyunca yurt dışı satışı yapabildiklerini ve sektör olarak bu yıl 180 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi.