Türkiye'nin büyüme performansı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 arttı.



İlk çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 5,5 ile 5,7 büyüyeceğine yönelik tahminler yapılıyordu. Yıllık büyüme ise yüzde 3,2-3,4 civarında öngörülüyordu.

HANEHALKI HARCAMALARI HIZLI BÜYÜDÜ

Ekonomistlere göre sıkılaşan para politikasına rağmen yerel seçim öncesi öne çekilen talep birinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkı verdi.



Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 yükseldi.

EN YÜKSEK KATKI İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN



Deprem bölgesine yönelik harcamalar ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlanmasıyla inşaat faaliyetleri ciddi artış kaydetti. İnşaat sektörünün büyümeye katkısı yüzde 11,1 oldu.



Finans ve sigorta sektörlerinin performansı ise yüzde 2 ile geçen dönemlerin gerisinde kaldı.



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,0, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı.

MİLLİ GELİR İLK ÇEYREKTE 8,8 TRİLYON LİRA



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

Bu dönemde mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 artarken, ithalat yüzde 3,1 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN PAYI ARTTI



İşgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 yükseldi.



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42,0 oldu.



Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2 oldu.