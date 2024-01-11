Türkiye’nin cüzdanı Hepsipay 2024’te perakendeyi büyütecek

Müşteriler için Güvenli, Hızlı, Pürüzsüz Ödeme ve Vadelendirme Çözümleri



Hepsipay, müşterilerine akılcı, kolay ve kusursuz bir ödeme deneyimi sunarken sunduğu vadelendirme çözümleriyle de müşterilerinin satın alma güçlerini destekliyor.



Müşterilerine dijital cüzdan ve ön ödemeli karta ek olarak çeşitli vadelendirme çözümleri de sunarak müşterilerinin alım gücünü artırıyor.



“Cüzdanı dolduran kredi” uygulamasıyla alışverişleri sırasında Hepsipay'in anlaşmalı olduğu QNB Finansbank, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank ve Fibabanka üzerinden anında Hepsipay cüzdanlarını doldurabilen kullanıcılar, bakiyelerini dilerlerse e-ticarette ya da tüm fiziksel mağazalarda QR kod okutarak kullanabiliyorlar. Müşteriler, kendilerine sunulan alternatifler arasından seçimlerini yaparak kredi süreçlerini saniyeler içinde tamamlayabilirken, geri ödemelerini de 36 aya varan vadelerde yapabiliyor.



Hepsipay’in sunduğu bir diğer ödeme çözümü olan ve Türkiye'de e-ticaret sektöründe ilk kez hayata geçirilen 'Hemen Al Sonra Öde' hizmetini sunan “Hepsiburada Limiti” ise kullanıcılara banka prosedürlerinden bağımsız biçimde alışveriş imkânı sağlıyor. Hepsiburada Limiti ile müşteriler alışverişlerini 3 ay erteleyerek veya 12 aya kadar taksitle yapabiliyor.



Hepsipay müşterileri ayrıca “Alışveriş Kredisi” ile ödeme adımında bankaların tekliflerini değerlendirip alışveriş kredisi kullanabiliyor.



E-ticaretle büyümek isteyen perakendecilerle stratejik ortaklıklar



Toplantıda Türkiye'de perakende sektörü için vazgeçilmez bir çözüm ortağı olmaya hazırlanan Hepsipay’in, tek tıkla kolay ve güvenli ödeme hizmeti ve vadelendirme çözümleri de tanıtıldı.



Yeni müşteri kazanma ve ek satış fırsatı



2024 yılında en temel önceliği birlikte iş yaptığı perakendecileri e-ticarette büyütmek olan Hepsipay, Türkiye'nin dört bir yanındaki perakendecilere Türkiye’de toplam e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan 14 milyon müşterisiyle büyük bir potansiyel sunuyor. Hepsipay’in ödeme geçidi çözümleriyle sunduğu güvenli ve hızlı ödeme imkanı ise e-ticaret oyuncularının en temel sorunlarından olan satış kaybını yüzde 40 azaltırken satışa dönüş oranını yüzde 20 artıyor.



Vadelendirme çözümleriyle 6,5 kat sepet büyüklüğü Vadelendirme çözümleriyle tüketicilerin alışverişlerini bütçelerini zorlamadan, esnek bir şekilde yapmalarını sağlarken bu sayede iş ortaklarına yüzde 60’a varan ek satış, yüzde 30 tercih edilme ve 6,5 kat daha büyük sepet sağlıyor.



2 milyon kullanıcıya ulaşan Hepsiburada Premium sayesinde ise Hepsipay müşterileri ek faydalar sağlarken iş ortakları daha yüksek müşteri sadakati ve satış elde ediyor.



Hepsipay’in ödeme geçici çözümleriyle sunduğu güvenli ve hızlı ödeme imkanı ise e-ticaret oyuncularının en temel sorunlarından olan satış kaybını yüzde 40 azaltırken satışa dönüş oranını yüzde 20 artıyor.