Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türk Hava Yolları, Türkiye'nin en değerli markası oldu.



Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "en değerli markalar" listesini açıkladı.



Son 5 yıldır zirvede olan THY, 2024 yılı listesinde de ilk sırada yer aldı.



THY'nin marka değeri 1 milyar 985 milyon dolar olarak belirlendi.



İkinci sıra 1 milyar 265 milyon dolar ile Arçelik'in, üçüncü sıra 917 milyon dolar ile Vestel'in oldu.



İş Bankası 859 milyon dolarlık marka değeriyle 1 basamak yükseldi, dördüncü sıraya çıktı



Onu 831 milyon dolarla Garanti BBVA takip etti.



Ford Otosan 816 milyon dolar ile altıncı, Ziraat Bankası 665 milyon dolarla yedinci, Yapı Kredi 596 milyon dolarla sekizinci, LC Waikiki 542 milyon dolarla dokuzuncu, Akbank 532 milyon dolarla onuncu sırayı aldı.



Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg ise 182 milyon dolarlık marka değeriyle listeye 20'inci sıradan giriş yaptı..



Bu yıl listede 100 değil, 125 marka sıralandı.



Bu markaların toplam değeri 14,7 milyar dolar olarak belirlendi.



Geçen yıl 100 markanın toplam değeri ,, 15,6 milyar dolar seviyesindeydi.

