Türkiye'nin ihracatı mayısta rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolara yükseldi.

Bolat, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatının kayıtlara geçtiğini açıkladı.

İhracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisiyle dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 48 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi.

İthalat mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında gerilerken, dış ticaret dengesi eksi 6,5 milyar dolar oldu.



Dış ticaret açığı ilk 5 ayda yüzde 34,4 düşüşle 36,8 milyar dolara düştü.

