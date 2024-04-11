Türkiye'nin ihracatında çifte rekor

HİZMET İHRACATINDA DA REKOR



Mal ticaret hacminin 2022'de yüzde 3 arttığı, 2023'te ise yüzde 1,2 gerilediği belirtilen açıklamada, "DTÖ tarafından küresel ticaret hacminin 2024'te yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3,3 artması beklenmektedir. Ancak DTÖ; bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve politik belirsizliklerin tahminler üzerinde önemli aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, küresel hizmet ihracatının yüzde 9 artışla 7,8 trilyon dolara yükseldiğine dikkat çekilerek, şu bilgiler paylaşıldı:



"Türkiye'nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz."

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