Türkler altın seviyor

Türkiye'de tasarruf sahibinin en popüler tercihi oldu.



ING Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın 2023 son çeyrek sonuçlarına göre, tasarrufu olanların tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit yüzde 26 ile birinci sırada yer aldı.



Sistem içi altın ise yüzde 16 ile ikinci sırada geldi.



Hisse senetleri yüzde 14 ile en çok sahip olunan üçüncü tasarruf aracı oldu.

Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.



Kripto para fonlarının tercih edilme oranı ise yüzde 6’dan yüzde 4’e geriledi.



İKİNCİ EN YÜKSEK ORANI



Araştırmaya göre, tasarruf sahipliği 2023 yılı son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3 puan artışla yüzde 23,3 seviyesine yükseldi.



Bu oran 2011 yılından bu yana tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek oran oldu.



Erkeklerde düzenli tasarruf yapanların oranı bir önceki çeyreğe göre 3 puan artışla yüzde 74’e yükselirken kadınlarda bu oran yüzde 61’e düştü.



Kadınlar yastık altı altın ve nakiti önde tutarken Erkekler hisse senedini tercih etti.