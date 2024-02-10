TZOB: Et fiyatındaki artış baklagil tüketimini yükseltti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, artan et fiyatları nedeniyle baklagil tüketiminin arttığını söyledi.



10 Şubat Dünya Baklagil Günü nedeniyle açıklama yapan Bayraktar, "Et fiyatlarının yüksekliği karşısında halkımız baklagil tüketiyor. Üretim tüketimi karşılamıyor, ithalat artarak devam ediyor. Ödediğimiz 544 milyon dolara ulaştı. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. İnsanımızın protein ihtiyacı karşılamasında önemli bir yere sahip olan baklagillerin üretimini artırmak zorundayız." dedi.



Bayraktar, ihtiyacın ihracat yerine yerli üretimden karşılanır hale gelmesi için üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.



"PRİM DESTEĞİ ARTIRILMALI"



Baklagillere verilen prim desteğinin kilo başına 50 kuruş olduğunu kaydeden Bayraktar şöyle devam etti: "Bu destek 2018 yılından bu yana değişmedi. Verilen desteklerin amacına uygun olması için günün şartlarına göre artırılmalıdır. Bu nedenle hasat dönemine yakın baklagil ithalatı yapılmamalı, piyasanın dengesi bozulmamalıdır."



Fiyatlara da dikkat çeken TZOB Başkanı, üreticide 29 lira olan kuru fasulyenin markette 85, üreticide 29,5 lira olan nohutun ise 76 liraya satıldığını söyledi.



TAVAN FİYAT ÇAĞRISI



Bayraktar, marketlerdeki baklagil fiyatları için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti ve tavan fiyat çağrısında bulundu.

