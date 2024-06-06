Uçak biletlerinde tavan fiyat artıyor

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren'in bilet fiyatlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilet fiyatları hakkında bilgi verdi.



Uraloğlu, iç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatının bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira olduğunu hatırlattı.



Bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira bedel alındığını söyledi.



Bu fiyatlar, 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak.



YENİ TAVAN FİYATLARI



1 Ağustos'ta ise yeni tavan fiyatlar yürürlüğe girecek.



Uraloğlu, teknik veya operasyonel nedenli sefer iptallerinde işletmelerin yolculara tazminat ödemesinin sağlandığını belirterek ihlal durumlarında Türk Sivil Havacılık Kanunu ile belirlenen üst sınırdan idari para cezası uygulandığını da söyledi.



Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde bu yıl, mart sonu itibarıyla uçuş iptaliyle ilgili bin 413 başvuru yapıldığını belirtti.