Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kocaeli'ne yeni raylı sistem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’dan ardı ardına yapılan sonra raylı Sistem hatlarından sonra şehir merkezi ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ni birbirine bağlayacak 3 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın17 Mart’ta hizmete açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, “Bu proje ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. 5 istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak” dedi. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülke genelinde 416 Kilometre kent içi raylı sistem projesine devam ettiklerini bildirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Uraloğlu, “Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz” dedi, Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, 2022 yılı kasım ayında sözleşmesinin imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını anımsattı.

