Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açılışını yaptı: TÜRASAŞ boji fabrikası üretime başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Boji Fabrikası’nın açılışını gerçekleştirdi.

Demiryolu ulaşım ağını geliştirirken yeni teknolojilerle donatılmış yerli demiryolu sanayisini geliştirmeyi de amaç edindiklerini anlatan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılındaki bir Sivas ziyaretinde ‘TÜRASAŞ'ı inadına büyüteceğiz’ demişti. Biz de onun sözünü yerde bırakmadık ve TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğüne 74 yıl aradan sonra ilk kez bir fabrika kazandırarak ve TÜRASAŞ Boji fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Son 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 km olan hat uzunluğunu, şu anda 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini kaydetti.



"ULUSLARARASI DEMİRYOLU KORİDORUNU OLUŞTURDUK"



2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu ise 8 bin 46 kilometreye çıkardıklarının da altını çizen Uraloğlu, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun ise 7 bin 142 kilometreye yükseldiğini vurguladı. Uraloğlu, “Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6’ncı Dünya’da 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nı inşa ettik. İstanbul Boğazı’nın altından geçen MARMARAY ile Londra’dan Pekin’e kadar Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. Geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattımızla da açıldığı günden bu yana yaklaşık 900 bin yolcu taşıdık” dedi.



TÜRKSAT 6A İLE UZAYDA DEVRİM GERÇEKLEŞECEK



Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde geçen son 22 yılda yerli sanayiyi geliştirerek ithal edilen teknoloji ürünlerinin miktarını düşürdüklerini kaydetti.

Üretilen milli teknoloji ürünleriyle Türkiye’nin dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi haline geldiğini ifade eden Uraloğlu, “TOGG ile kendi arabamızı üreterek milletimizin yarım asırlık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. Daha önce Eskişehir’de üretilen Devrim arabasının başına gelenleri hatırlarsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde artık böyle şeyler başımıza gelmez. Devrim’i de demiryolcularımız üretmişti. Allah onlardan da razı olsun. Gökbey ve Atak Helikopterlerini, Bayraktarı, Akıncı’yı, Kızılelmayı ve son olarak yerli savaş uçağımız Kaan’ı göklerde gördük. MİLGEM Projesi ile kendi savaş gemilerimizi bir bir denize indirdik. Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu’yu kendi tersanelerimizde ürettik. İlk yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE, küp uydularımız ve yakın yörünge takım uydularıyla kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularımızı üretmeye başladık. İlk milli ve yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile de uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz ve uydumuzu Haziran-Temmuz gibi yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz” diye konuştu



TÜRASAŞ, ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK ÜRETİCİLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Uraloğlu, üretimde demiryolu araçlarını ve sanayisini geri bırakmadıklarını söyleyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarını kaydetti. Uraloğlu, “Ülkemizde demiryolu ulaşım ağımızı geliştirirken bir diğer hedefimiz de dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojilerle donatılmış yerli demiryolu sanayisini geliştirmekti. Bu noktada demiryolu ağımızın gelişimindeki tüm başarıları yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demiryolu endüstrimiz ile de adeta taçlandırdık. TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda Yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, Cer konvertörü, Cer motoru, dizel motor, Tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz” dedi. Uraloğlu, cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 yılında da ilk milli elektrikli tren setlerini hizmete aldıklarını anımsatarak yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarını da raylara indiklerinin altını çizdi.