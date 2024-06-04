Üsküdar Belediyesi'nin emeklilere pazar desteğine 3 bin 882 başvuru

Üsküdar Belediyesi'nin meclis toplantısında emeklilere pazar desteği görüşüldü.



Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığındaki toplantı, meclis salonunda gerçekleştirildi.



Üsküdar Belediyesi'nin emeklilere pazar desteği çalışmasına 3 bin 882 başvuru yapıldığını dile getiren AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, "'Emekliler çok sevinçli.' dedi CHP’li arkadaşlarımız ama bizim gördüğümüz emekliler gergindi. Özellikle bu şartları taşıyan emekli bulunamadığı için gelip buradan eli boş dönen emeklilerimiz dertliydiler. Bununla ilgili farklı tedbirleri gündeme almalısınız. Madem böyle bir söz verildi, biz de Cumhur İttifakı olarak sizin destekçiniz olacağız." ifadelerini kullandı.



MHP Meclis Grup Başkanvekili Davut Uyguntürk, şehit aileleri ve gazilerin de belediyenin emeklilere pazar desteği çalışmasına alınması gerektiğini belirterek, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan bu konuda adım atmasını talep etti.

LİMİT VAR



Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ise emeklilere pazar desteği konusunda kaynaklarının bir limitinin olduğunu söyledi.



Başvuru kriterlerini koyarken vatandaşları mağdur etmek istemediklerini belirten Dedetaş, şunları kaydetti:



"Tüm emekliler dediğimizde, bunun sayısını da tam olarak bilemiyoruz. Bu kriterleri koymamızın sebebi tamamen ihtiyaç sahibi olan emeklileri öncelikle tespit etmek ve bunların sayısını bulmaktı. Başvuran 3 bin 882 vatandaşımızın içinde yaklaşık yüzde 70'i bu kriterleri sağlıyor fakat bizim koyduğunuz sosyal yardım limiti biraz daha yukarıda. Dolayısıyla kriterleri buna göre güncelleyip kendi koyduğumuz limitte yardıma devam edeceğiz. Koyduğumuz sosyal yardım bütçesine sığacak şekilde bunun kapsamını bir miktar daha genişletebileceğiz."



Dünya Çevre Günü dolayısıyla Validebağ Korusu'nun ıslahına da değinen Dedetaş, Validebağ'daki ağaçların bakımı ve korunun ıslahı konusunda STK'ler ve bölgedeki gönüllü vatandaşlarla uzlaşma sağladıklarını kaydetti.