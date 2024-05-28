Vatandaşın enflasyon tahmini yüksek

Koç Üniversitesi ve Konda'nın düzenlediği "Hanehalkı Enflasyon Beklenti" anketi yayınlandı.



Ankete göre mayıs ayında fiyat artış oranının yıllık yüzde 113 olması bekleniyor.



Merkez Bankası'nın mayıs ayı tahmini ise yıllık yüzde 75 civarında.



Aynı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi nisan ayına göre 4 puan geriledi ve yüzde 92'ye indi.



Kırsaldan metropole doğru ilerledikçe fiyat artış tahminleri de yükseliyor.



Kırsal bölgede yıllık enflasyon beklentisi metropole oranla 3 puan daha düşük...