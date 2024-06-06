Yabancı tahvil aldı, hisse sattı

Yabancı yatırımcı, 31 Mayıs haftasında sert hisse satışı gerçekleştirdi.



Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 528,8 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Böylece yabancı yatırımcıların hisse satışı üçüncü haftada da devam etti. Geçen hafta 28 milyon dolarlık satan yabancı, önceki hafta 232 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirmişti.



Aynı haftada yabancı yatırımcıların tahvilde alıcı pozisyonunda bulunurken, alış hızında yavaşlama kaydedildi. Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS alımları 94,1 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 20,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.