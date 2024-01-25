Yabancı yatırımcıların hisse alımı sürdü

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 19 Ocak haftasında 145,6 milyon dolar net hisse alışı yaptı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt dışı yerleşik kişiler DİBS net satışları 40,3 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senetleri alımı net 4,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 83,8 milyon dolar oldu.



DÖVİZ MEVDUATLARINDA ARTIŞ



Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 345,80 milyon dolar artış gösterdi.



Bir önceki hafta 176 milyar 997,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Ocak ile sona eren haftada 177 milyar 343,30 milyon dolara geldi.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları 102 milyar 162 milyon dolar oldu. Tüzel kişilerin mevduatı ise 75 milyar 181 milyon dolara yükseldi.

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