ntv.com.tr

Yabancıdan Türk tahvillerine yoğun ilgi

Yabancı yatırımcılar, 19 Nisan haftasında 115 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Aynı haftada yabancılar 143 milyon dolarlık hisse satışı yapıldı. Son 3 haftada tahvil alımları 350 milyon doları aştı.

Yabancıdan Türk tahvillerine yoğun ilgi
Merkez Bankası rezervleri 126,3 milyar dolar

Merkez Bankası rezervleri 126,3 milyar dolar

Haberi Görüntüle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Nisan haftasında net 143,4 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 115,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 15,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Son dört haftada yabancı yatırımcıların tahvil alımı 350 milyon doları aştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 9 Nisan itibarıyla 38 milyar 16,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Nisan'da 36 milyar 793,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 501,2 milyon dolardan 2 milyar 508,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 148,4 milyon dolardan 162,3 milyon dolara yükseldi.

Kur korumalı mevduatta çözülme hızı yavaşlıyor

Kur korumalı mevduatta çözülme hızı yavaşlıyor

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...