Yabancıya gayrimenkul satışında Antalya ve İstanbul başı çekti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, gayrimenkul satış verilerine ilişkin açıklama yaptı.



Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 887 bin 464 satış işlemi yaptıklarını belirten Adlı, şunları söyledi:



"En fazla satış 109 bin 280 işlem ile İstanbul'da. Onu 65 bin 294 ile Ankara, 50 bin 445 ile İzmir, 38 bin 571 ile Antalya, 36 bin 116 ile Bursa ve 31 bin 433 ile Konya takip ediyor.



2022'nin ilk dört ayına göre, gayrimenkul satışında bu sene azalma oldu. Türkiye genelinde bu sene yılın ilk 4 ayında 887 bin 464 iken 2022'de 944 bin 494 bindi. 57 bin 30 gayrimenkul satış işlemi azaldı. Yani yüzde 6'lık işlem azalması söz konusu. Diğer illerde de geçen seneyle karşılaştırdığında gayrimenkul satışında azalma var. Bir tek Antalya'da geçen seneye göre artış söz konusu."



EN ÇOK GAYRİMENKUL ALANLAR RUSLAR VE İRANLILAR



Adlı, dünyanın pek çok ülkesinde yabancılara konut satışıyla ilgili sorun olmadığına, bir Türk vatandaşının Almanya'da, Amerika'da gayrimenkul alabildiğine işaret ederek, "Gayrimenkul satışı açısından esnek bir dünyada yaşıyoruz, böylesine bir dünyada 'ben bu işe girmem, ben yapmam, ben satmam' deme imkanınız zayıf, diyemiyorsunuz. Arap ülkeleri gibi bazı ülkelerde bu konu farklı. Yabancılara gayrimenkul satışları geçmişte de yapılıyordu, şimdi de yapılıyor ve yıllardır yapılıyor." dedi.



Son yıllarda Türkiye'de gayrimenkul satışına yabancıların talebinin arttığını anımsatan Adlı, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusların ciddi anlamda gayrimenkul edinmeye başladığını ifade etti.



Türkiye'nin doğal güzelliği ve iklim şartları dolayısıyla İngiliz ve Almanların da Türkiye'yi tercih ettiğini kaydeden Adlı, "2023 yılının ilk dört ayında yabancılara en fazla gayrimenkul satışı yapılan illerin başında Antalya ve İstanbul geliyor. Bu illeri Mersin, Ankara ve Yalova takip ediyor. En fazla gayrimenkul alanların başında Rusya, İran, Irak, Ukrayna ve Kazakistan vatandaşları geliyor."



"SURİYELİLER TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL ALAMAZ"



Suriyelilerin Türkiye'de gayrimenkul aldığına ilişkin spekülatif yorumlar yapıldığını söyleyen Adlı, "Suriyelilerin Türkiye'de gayrimenkul almaları mümkün değil. Bu yıllardır böyle." ifadelerini kullandı.

