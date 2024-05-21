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Yapı Kredi'nin satışı iddiası: Koç Holding'den açıklama

First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki Koç hisselerini alma görüşmelerinin ileri aşamada olduğu iddia edildi.

Yapı Kredi'nin satışı iddiası: Koç Holding'den açıklama

Koç Holding, sahip olduğu Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçti.

Konuya yakın kaynaklar fiyat konusunda pazarlığın sürdüğünü ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar civarında olabileceğini belirtti.

Haber üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapan Koç Holding, görüşmelerin sürdüğünü ancak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme olmadığını söyledi.

Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması

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