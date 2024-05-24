Yatırım devinden Türkiye yorumu: Yabancılar agresif bir şekilde dönüyor

Seçim sonrası değişen para politikasının etkisiyle Türk Lirası varlıklar değer kazanıyor.



Kurda sabit seyir görülürken, Borsa İstanbul'da rekor seviyeler kaydediliyor. Diğer yandan Türkiye'nin kredi risk primi, 2020'den bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. Yabancı yatırımcı girişi ise son yılların en yüksek düzeyinde.



Yabancı kuruluşlardan da Türkiye'ye yönelik olumlu tavsiyeler gelmeye devam ediyor.



7 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten Vanguard, Türkiye'de bir yatırım fırsatı görüyor. Fonun yöneticilerinin yaptığı değerlendirmede, "Yabancılar oldukça agresif şekilde geri dönüyorlar. Rakamlar gerçekten çok güçlü" ifadeleri yer aldı.



Citibank'tan yayımlanan raporda ise Türkiye’de politika normalleşmesinin yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisini artırdığı belirtildi. Değerlendirmede “Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde” yorumu yapıldı.



Bank of Amerika ise yatırımcılara Türk Lirası tavsiyesinde bulundu. Yüksek getiri, cari denge iyileşmesi ve sıkı para politikasına dikkat çeken banka, yatırımcılarına gönderdiği notta Türk Lirası'nda uzun pozisyon önerdi.