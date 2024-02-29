Yatırım ortamı için 57 maddelik eylem planı yarın açıklanıyor

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 57 maddelik eylem planını yarın açıklayacak.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Sektörler Şurası'nda yaptığı konuşmada, "YOİKK Eylem Planını yarın kamuoyuna deklare etmeyi planlıyoruz" dedi.

Yılmaz, "Yatırım ortamıyla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi, hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması, sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması, mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi gibi alanlarda iyileştirme hedefleyen 57 maddelik YOİKK Eylem Planında tüm paydaşlar ile mutabık kaldık." şeklinde konuştu