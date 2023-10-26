Yellen, ABD'de "resesyon işareti görülmediğini" söyledi

ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyümesinin ardından Yellen, Bloomberg'de katıldığı bir programda, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bugün açıklanan ekonomik büyüme oranını "güçlü" olarak nitelendiren Yellen, ekonominin "çok iyi durumda" olduğunu gösterdiğini söyledi.



Yellen, büyümenin bu hızda devam etmesini beklemediğini ancak ülke ekonomisinin iyi ve sağlam bir büyümesi olduğunu belirterek, "herhangi bir resesyon işareti görülmediğini" aktardı.



Büyüme verisinin ABD ekonomisi için "yumuşak inişe" işaret ettiğini kaydeden Yellen, tüketici harcamalarının güçlü olduğunu dile getirdi.



TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞİN EKONOMİNİN GÜCÜNÜN YANSIMASI OLDUĞUNU VURGULADI



Son dönemde tahvil faizlerinde yaşanan yükselişe de değinen Yellen, bunun güçlü ekonominin bir yansıması olduğunu söyledi.



Yellen, gelişmiş ülkelerin çoğunda tahvil faizlerinin arttığının görüldüğünü belirterek, "Bence bu, insanların ABD ekonomisinde gördüğü dayanıklılığın bir yansıması." dedi.



Janet Yellen, "Ekonomi muazzam bir sağlamlık göstermeye devam ediyor ve bu da faiz oranlarının muhtemelen daha uzun süre yüksek kalacağını ortaya koyuyor." diye konuştu.



- İsrail-Filistin çatışmasının yayılması halinde önemli sonuçları olabileceğine işaret etti



İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomiye etkilerinin sorulması üzerine ise Yellen, "Ekonomik sonuçlarını dikkatle takip ediyoruz." yanıtını verdi.



Yellen, şu ana kadar küresel ekonomi üzerinde pek bir etkisinin görülmediğini belirterek, "Petrol fiyatları büyük oranda yatay seyrediyor. Dünyaya yayılırsa elbette daha önemli sonuçları olabilir ancak bunlara ilişkin spekülasyon yapmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Bence odak noktamız bunu kontrol altında tutmak ve yaymamak olmalı." ifadelerini kullandı.



ABD VE ÇİN KÜRESEL SORUNLAR ÜZERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞMALI



ABD'nin Çin ile arasındaki ekonomik ilişkileri de değerlendiren Yellen, ABD'nin Çin'e aşırı bağımlı olduğu bazı alanlarda risklerin azaltılmasına yönelik bir strateji belirlediklerini, temiz enerjinin buna iyi bir örnek olduğunu aktardı.



Yellen, ulusal güvenliğin taviz vermeyecekleri bir alan olduğunu belirterek, Çin'in ekonomik kalkınmasına ve Çin halkının refahına zarar verme niyetinde olmadıklarını kaydetti.



Çin ile iklim değişikliği ve borçların hafifletilmesi gibi küresel sorunlar üzerinde birlikte çalışmaları gerektiğini kaydeden Yellen, "Çin ile birçok alanda sağlıklı rekabete ve karşılıklı fayda sağlayan ticaret ile yatırımlara sahip olmayı hedefliyoruz." dedi.

