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Yeni YEKA alanı belirlendi

Konya'nın Karaman ilçesindeki bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ilan edildi.

Yeni YEKA alanı belirlendi
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ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'nın Karaman ilçesi sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Karaman ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

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