Yerli kömürden hidrojen üretimi masada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'na (BORON 2022) çevrim içi katılarak açıklamalarda bulundu.



Dönmez, Türkiye'nin, ilk enerji dönüşümünü altyapıları yenileyerek tamamladığını ve ikinci dönemin yeşil kalkınma hedefleri çerçevesinde ilerlediğini söyledi.



Bor cevherinin enerji teknolojilerinde önemine işaret eden Dönmez, metalürji, nanoteknolojiler, otomotiv, enerji, elektronik ve iletişim, uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar ve yakıtlar gibi ileri teknoloji ürün kullanan her sektörde borun kullanımını daha da artırmak ve yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.



"BOREN BÜNYESİNDE BUGÜNE KADAR 348 PROJEYE DESTEK SAĞLANDI"



Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) bünyesinde bugüne kadar 348 projeye destek sağlandığını dile getiren Dönmez, halihazırda 25 projenin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Dönmez, BOREN bünyesinde 6 laboratuvar kurulduğunu ve 2012-2020 yıllarında BOREN ve TÜBİTAK iş birliğiyle 27 AR-GE projesine destek sağlandığını ifade etti.



Söz konusu projelerden 25'inin tamamlandığını belirten Dönmez, 2022'de BOREN bünyesinde 6 yeni projeye başlandığını söyledi.

"YERLİ BİR HİDROJEN EKOSİSTEMİ VE YERLİ HİDROJEN SANAYİSİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"



Dönmez, BOREN, TÜBİTAK ve Gen Otomobil iş birliğiyle yakıt pili araç projesi kapsamındaki tüm tasarım, üretim ve entegrasyon çalışmalarının başarıyla tamamlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:



"Projede yakıt olarak hidrojen kullanıldı. Elektrikli araçlara göre menzili artırılmış yeni nesil bir araç konsepti yerli olarak geliştirildi. Biliyorsunuz, hidrojenin yakıt olarak kullanımını ana hedeflerimizden biri olarak belirlemiştik. Özellikle temiz yakıtlarla taşıma olanaklarının artırılması için hidrojen önemli bir husus. Yerli kömürden hidrojen üretimi bu konuda ilerleme sağlayabileceğimiz alanlardan biri. Şimdilik bu konudaki maliyetler yüksek ama bu alandaki teknoloji geliştikçe zaman içinde daha erişilebilir bir maliyet noktasına ulaşacağız. Bu konuda özellikle yerli bir hidrojen ekosistemi ve yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak istiyoruz."

