Türkiye'nin enerji ithalatında rekor kırıldı.



Petrol ve doğalgazı da içeren enerji ithalatı eylül ayında geçen yıla yüzde 115 artışla 9,56 milyar dolara yükseldi.



Türkiye'nin enerji ithalatı uluslararası petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarında iki yıldır süregelen artışla beraber keskin şekilde yükseldi.



Ticaret Bakanlığı verilerine göre ocak-eylül döneminde enerji ithalatı yüzde 135 artışla 73,85 milyar dolar olurken, 12 aylık birikimli enerji ithalatı yüzde 139 artışla 93 milyar dolara tırmandı.



ALTIN İTHALATI 6 KAT ARTTI



Türkiye'nin altın ve kıymetli maden ithalatı ise eylül ayında yüzde 543 artışla 3.11 milyar dolara çıktı.



Dokuz aylık altın ve kıymetli maden ithalatı yüzde 138 artışla 14,2 milyar dolar oldu.

