YHT'nin yolcu sayısı 76 milyonu aştı

"SAATLERİN ÖNEMİ AZALDI"



YHT ile seyahat eden yolcu sayısının bugüne kadar 76 milyonu aştığını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Yüksek hızlı trenler; Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yapıyor. Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Malatya, Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Antalya, Manavgat, Alanya ve Adana'ya kombine taşımacılık yapılıyor. YHT artı otobüs ya da YHT artı tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılığı, otobüs ile yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor."



Uraloğlu, güven ve konforla birlikte zamandan tasarruf sağlandığını ve artık saatlerin öneminin azaldığını belirterek, otobüsle 11 saat olan İstanbul-Konya-Antalya (Alanya) seyahat süresinin YHT artı otobüs bağlantısıyla 10 saate, otobüsle 7 saat olan Konya-Ankara-Sivas seyahat süresinin YHT ile 4 saat 45 dakikaya indiğini ifade etti.



Bakan Uraloğlu, YHT bağlantısıyla, otobüsle 11 saat 30 dakika olan İstanbul ile Konya Karaman arası seyahat süresinin 6 saat 55 dakikaya, 7 saat süren İstanbul-Eskişehir- Kütahya-Tavşanlı seyahatinin 4 saat 45 dakikaya, 4 saat olan Ankara-Eskişehir-Kütahya-Tavşanlı seyahat süresinin 2 saat 46 dakikaya, 10 saat olan Ankara-Sivas-Malatya seyahat süresinin de 7 saat 52 dakikaya indiğini bildirdi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin