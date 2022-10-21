Yılın son enflasyon raporu 27 Ekim'de açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son enflasyon raporu

toplantısının 27 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da yapılacağını duyurdu.



TCMB'den yapılan açıklamada, toplantının fiziksel ortamda ve TCMB İdare Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.



Toplantıda raporun sunumunun ardından TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun soru cevap bölümü de yer alacak.



Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, temmuz ayındaki son toplantıda yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseldiğini açıklamıştı.

Enflasyon eylül ayı itibarıyla yüzde 83,45 düzeyinde bulunuyor.