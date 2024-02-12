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Yılmaz: İşsizliğin 2023'te tek hane olacağı kesinleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aralık ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, 2023 işsizlik oranının Orta Vadeli Program'da öngörülen yüzde 10,1'in altında tek haneli gerçekleşeceğinin kesinleştiğini söyledi.

Yılmaz: İşsizliğin 2023'te tek hane olacağı kesinleşti

geçen yılın aralık ayında yüzde 8,8 düzeyinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik verilerini değerlendirdi.

Aralık 2023 istihdamının 32 milyon kişiyi geçerek, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir. Önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde istihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

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