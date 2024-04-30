Yumurta fiyatları "mayıs çukuru"na yuvarlandı

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, kış aylarına göre kahvaltı alışkanlığının değişerek yumurta tüketiminin azalması ve tavuk sürülerinin gençleştirilmesinden kaynaklı fiyatlarda düşüş yaşandığını belirtti.



YUM-BİR'in verilerine göre, kafes yetiştiriciliğiyle üretilen ve 1 Ocak'ta tanesi 2,75 liradan üreticiden çıkan büyük boy yumurta, market raflarında tanesi 4, kolisi 120 liradan yerini alırken, 1 Nisan itibarıyla üreticiden aynı özelliklerdeki yumurtanın çıkış fiyatı 1,75, marketlerdeki 30'lu fiyatı 86 liraya kadar düştü.



"Sektörün, üretimi daraltması nedeniyle yumurta fiyatları yükseldi" diyen Afyon, üretimde dengeye ulaştıktan sonra fiyatların tekrar düşüşe geçtiğine dikkati çekti.

MAYIS ÇUKURU FİYATLARI DÜŞÜRDÜ



Kış aylarına göre kahvaltı alışkanlığının değişerek yumurta tüketiminin azalması ve tavuk sürülerinin gençleştirilmesinden kaynaklı fiyatlarda düşüş yaşandığını ve bunun sektör tarafından "mayıs çukuru" olarak adlandırıldığını anlatan Afyon, "Bu çukurun uzunluğu, derinliği sektörün yatırımlarını etkiler. Biz bu mevsimde biraz düşüş öngörüyorduk ama öngörülenin üzerinde olunca biraz daha ileriye dönük yatırımlarımızı düzenlememiz icap ediyor. Bu sene 'mayıs çukurumuz', 'mayıs kanyonuna' dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.