Yumurta üreticilerinden sözlü savunma

Rekabet Kurulu'nda YUMBİR ve bağlı yerel birliklerin sözlü savunma toplantısı yapıldı.



Rekabet Kurumu'ndaki toplantıda, Kurum Başkanı Birol Küle, söz konusu birlik ve üyelerinin, rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.



Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturmanın, YUMBİR ve bağlı birlikleriyle yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 12 teşebbüsün Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldığını bildirdi.



Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ışığında, Kurulun kararıyla, Karem Yumurta Yem San. ve Tic. Ltd. Şti. (KAREM) ve Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji San. ve Tic. AŞ'nin (KOR AGRO) soruşturmadan çıkarılacağını belirten temsilci, Derya Tavukçuluk İşletmesi Sanayi ve Ticaret AŞ (Derya Tavukçuluk ) ve Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (BİLKEN) ünvanlı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına ve ilgili soruşturmanın Kurulun kararıyla daha önce açılan soruşturmayla birleştirilerek yürütülmesine karar verildiğini dile getirdi.



Temsilci, incelemelerde, üretici birliklerinin yumurta fiyatını tespit etmeye ve yumurta arz miktarını kısıtlamaya yönelik teşebbüs birliği eylemleri içinde olduklarına ilişkin deliller elde edildiğini belirterek, delillerin değerlendirilmesiyle, MERKEZ YUMBİR ve bağlı 12 birliğin Kanun'u ihlal ettiklerini, muafiyetten yararlanamayacaklarını, söz konusu teşebbüs birliklerine idari para cezası uygulanması gerektiğini kaydetti.



MERKEZ YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon'un rekabet ihlalinde belirleyici etkisi olduğu, bunun için Afyon'a MERKEZ YUMBİR'e uygulanacak idari para cezasının yüzde 5'ine kadar idari para cezası uygulanması gerektiğini vurgulayan temsilci, "Haklarında soruşturma yürütülen 12 şirket, Kanun'u ihlal ettiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, şirketler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kanaatine ulaşılmıştır." değerlendirmesini yaptı.



Temsilci, teşebbüs birliklerinin ihlal süresinin 1-5 yıl arasında olduğuna işaret ederek, belirlenen temel para cezası miktarının yarısı oranında artırılması gerektiğini söyledi.



Soruşturma heyetinin ardından birlik ve şirket yöneticileri sözlü savunmalarını yaptılar.



Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

