Yumurta üreticisi 12 firmaya “kartel” cezası istemi

Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren toplam 34 firmaya, Mayıs 2022 ve Aralık 2022’de haklarındaki ortak fiyat belirlemek suretiyle rekabet ihlali iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.



Soruşturma süreci devam ederken, firmalardan 14’ü ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezasını kabul ederek, uzlaşma talep etti.



Söz konusu yumurta üreticisi 14 şirket hakkındaki soruşturma, uzlaşma hükümleri gereği indirimli idari para cezası uygulanarak sonlandırıldı.



Kalan 20 yumurta üreticisi hakkındaki soruşturmada ise sözlü savunma aşamasına gelindi.

12 FİRMAYA "KARTEL" CEZASI



Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak soruşturma heyeti elde ettiği delillere dayanarak görüşünü açıkladı.



Buna göre; soruşturma tarafı teşebbüslerden bazılarının rakipleriyle ürünlerin fiyatını tespit etmek veya bölge paylaşımında bulunmak şeklinde anlaşma içerisinde oldukları saptandı.



8 firmaya yönelik ise ihlale dair bulguya ulaşılamadı.



Soruşturma heyeti, tespit edilen ihlalin “kartel” kategorisinde olduğunu belirterek 12 firmaya bu kapsamda idari para cezası yaptırımı uygulanmasını istedi.



Soruşturma heyetinin ardından şirket temsilcileri de sözlü savunmalarını yaptı. Rekabet Kurulu'nun 15 gün içerisinde nihai kararını açıklaması bekleniyor.