Yurt Dışı ÜFE eylülde aylık yüzde 0,59 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.



Buna göre, eylülde YD-ÜFE aylık yüzde 0,59 azalış gösterirken, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 47,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,25 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 53,1 arttı.



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 50,33, imalatta yüzde 57,37 artış görüldü.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 48,44, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,32, dayanıksız tüketim malında yüzde 58,33, enerjide yüzde 55,87, sermaye malında yüzde 66,58 artış gerçekleşti.



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,58, imalatta yüzde 0,59 azalış şeklinde hesaplandı.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 0,97, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,54, sermaye malında yüzde 1,4 azalış, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,31, enerjide yüzde 2,48 yükseliş olarak kaydedildi.



Yıllık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.



Bu kapsamda ana metaller yüzde 37,92, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 42,33, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 42,98 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 77,71, tütün ürünleri yüzde 76,98, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 74,3 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.



Aylık YD-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.



YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 2,23, ana metaller yüzde 2,21, diğer mamul eşyalar yüzde 1,77 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 3,18, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 2,48, gıda ürünleri yüzde 1,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

