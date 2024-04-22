Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’nde aylık yüzde 4,7 yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.



Buna göre, YD-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,14 yükseldi.



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 67,2 ve imalatta yüzde 67,25 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 58,67, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 72,76, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,7, enerjide yüzde 69,88 ve sermaye mallarında yüzde 76,14 artış gerçekleşti.



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,46, imalatta yüzde 4,69 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde de ara mallarında yüzde 5,03, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,64, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,76, enerjide yüzde 3,55 ve sermaye mallarında yüzde 4,72 artış kayıtlara geçti.