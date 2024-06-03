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Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitecek? Kira zamlarında son durum

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor. İşyeri kiraları 12 aylık TÜFE rakamlarına göre yapılacak. Peki, yüzde 25 kira artışı ne zaman bitecek?

Yüzde 25 kira artışı ne zaman bitecek? Kira zamlarında son durum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek, kira artışlarındaki yüzde 25 sınırına ilişkin de en son gelişmeleri aktardı.

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Şimşek, kira artışında yüzde 25 sınırının bu ay sonu itibarıyla kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin olarak, düzenlemenin uzatılmasına ilişkin bir çalışmaları olmadığını söyledi.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine haziran ayında da yüzde 25 zam yapabilecek.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması temmuz ayından sonra sona erecek ve ağustos ayı itibarıyla kiracılar TEFE TÜFE rakamlarına göre zamlı kiralarını ödeyecek.

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