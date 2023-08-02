Zeytinyağı fiyatları düşer mi?

Zeytinyağında toptan fiyat 180 TL civarında değişiyor. Perakendede ise ortalama fiyat 200 TL.



İhracat yasağı, geçen sezondan devreden stok ve kasım'da başlayacak yeni hasat dönemiyle birlikte zeytinyağının bollaşması bekleniyor.



Ayvalık Ticaret Odası Saymanı Mustafa Kürlek, "Geçtiğimiz yıldan bir zeytinyağı devir stoku var. Bunu da ekleyince 500 bin ton stok yapıyor. 160 bin iç piyasa tüketimi, 130 bin ton ihracat diye düşünürsek; 200 bin ton stokumuz var. Biz ihracatçılar olarak dökme zeytinyağı ihracatının açılması gerektiğini savunuyoruz." dedi.