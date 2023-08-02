Zeytinyağı fiyatları düşer mi?

Ticaret Bakanlığı zeytinyağı ihracatını 1 Kasım'a kadar durdurdu.
Avrupa'da etkisini gösteren kuraklık zeytini de vurdu. Küresel zeytin üretimi yüzde 20 azalırken, Türkiye'de ise yüzde 62 arttı.
Coğrafi gelişmelerin ardından önemli bir tedarikçi durumuna gelen Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı ise bu dönem yüzde 240 arttı.
Artan ihracatın etkisiyle beraber içeride maliyetler de yükselince fiyatlar kısa sürede hızla arttı.
Yaşanan gelişmeler üzerine Ticaret Bakanlığı zeytinyağı ihracatını 1 Kasım 2023'e kadar durdurdu.
Zeytinyağında toptan fiyat 180 TL civarında değişiyor. Perakendede ise ortalama fiyat 200 TL.
İhracat yasağı, geçen sezondan devreden stok ve kasım'da başlayacak yeni hasat dönemiyle birlikte zeytinyağının bollaşması bekleniyor.
Ayvalık Ticaret Odası Saymanı Mustafa Kürlek, "Geçtiğimiz yıldan bir zeytinyağı devir stoku var. Bunu da ekleyince 500 bin ton stok yapıyor. 160 bin iç piyasa tüketimi, 130 bin ton ihracat diye düşünürsek; 200 bin ton stokumuz var. Biz ihracatçılar olarak dökme zeytinyağı ihracatının açılması gerektiğini savunuyoruz." dedi.
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