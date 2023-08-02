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Zeytinyağı fiyatları düşer mi?

Avrupa'yı vuran kuraklık sonrası Türk zeytinyağına talep arttı. Zeytinyağı ihracatının artmasıyla fiyatlar uluslararası seviyelere yükseldi. Yaşanan gelişmeler sonrası Ticaret Bakanlığı ihracatı 1 Kasım'a kadar durdurdu. Artan stokla birlikte litrede 200 liradan başlayan zeytinyağı fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Zeytinyağı fiyatları düşer mi?

Ticaret Bakanlığı zeytinyağı ihracatını 1 Kasım'a kadar durdurdu.

Avrupa'da etkisini gösteren kuraklık zeytini de vurdu. Küresel zeytin üretimi yüzde 20 azalırken, Türkiye'de ise yüzde 62 arttı.

Coğrafi gelişmelerin ardından önemli bir tedarikçi durumuna gelen Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı ise bu dönem yüzde 240 arttı.

Artan ihracatın etkisiyle beraber içeride maliyetler de yükselince fiyatlar kısa sürede hızla arttı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Ticaret Bakanlığı zeytinyağı ihracatını 1 Kasım 2023'e kadar durdurdu.

Zeytinyağı ihracatına yasak

Zeytinyağı ihracatına yasak

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Zeytinyağında toptan 180 TL civarında değişiyor. Perakendede ise ortalama fiyat 200 TL.

yasağı, geçen sezondan devreden stok ve kasım'da başlayacak yeni hasat dönemiyle birlikte zeytinyağının bollaşması bekleniyor.

Ayvalık Ticaret Odası Saymanı Mustafa Kürlek, "Geçtiğimiz yıldan bir zeytinyağı devir stoku var. Bunu da ekleyince 500 bin ton stok yapıyor. 160 bin iç piyasa tüketimi, 130 bin ton ihracat diye düşünürsek; 200 bin ton stokumuz var. Biz ihracatçılar olarak dökme zeytinyağı ihracatının açılması gerektiğini savunuyoruz." dedi.

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