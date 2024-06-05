Zeytinyağı ihracatına sınırlı izin

Zeytinyağında ihracat yasağı esnetildi.



İç piyasada fiyatlar arttı, dökme ve varil zeytinyağı ihracatı 1 Ağustos 2023'te yasaklandı.



Yaklaşık 10 aydır devam eden yasak pazartesi günü hafifletildi. Önümüzdeki 5 ay için ihracata 50 bin ton kota açıldı.



Kota hakkı, sözleşmesi olmasına rağmen ihracatı gerçekleştiremeyen firmalara tanındı.



Zeytinyağında geçen sezon kuraklıkla nedeniyle tüm dünyada üretim azdı. Ancak Türkiye'deki üretim bundan çok etkilenmedi.



Zeytinyağı üreticilerinin elinde geçmişten gelen ciddi bir stok oluştu.



Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Ulusal Zeytinyağı Konseyi, kesin bir rekolte tahmininde bulunmadı ama İtalya ve İspanya'da da rekoltenin yüksek cıkacağı, Türkiye'de de iyi olacağı düşünülüyor" dedi.



Uçar, "Gelecek rekoltenin iyi olacağı göz önünde bulundurulduğunda ülkesine göre 8 euro ile 10 euro arasında.." ifesini kullandı.



Zeytinyağı fiyatlarında önümüzdeki dönem önemli bir değişim beklenmiyor.

