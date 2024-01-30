Abdülkadir Ömür, Hull City için İngiltere'de: Bonservisi ortaya çıktı

Trabzonspor’da geçtiğimiz haftalarda kadro dışı kalan ve antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’e transfer oluyor.



Her iki kulüp yetkililerinin transferle ilgili prensipte anlaşmaya vardığı, oyuncunun bir sonraki satıştan talep edilecek pay üzerine görüşmelerin ise sürdüğü belirtildi.



Trabzon’dan ayrıldığı ifade edilen 24 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünün ardından İngiliz ekibine imza atması bekleniyor.



Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 211 resmi maça çıkan Ömür, bu maçlarda 25 gol ve 36 asistlik bir performans sergilemişti.

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI



İngiliz basınına göre; Hull City bu transfer için 4 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.



Ömür'ün kariyerini sürdüreceği Hull City'de, Ozan Tufan da oynuyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp,, İngiltere Championship'te sekizinci sırada yer alıyor.