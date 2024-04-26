Adana Demirspor - Galatasaray maçının Yabancı VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası açılış maçında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Onun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.

Adana Demirspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.