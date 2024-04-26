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Adana Demirspor - Galatasaray maçının Yabancı VAR hakemi açıklandı

Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig mücadelesinin VAR odasında Portekizli hakem Andre Narciso görev yapacak.

Adana Demirspor - Galatasaray maçının Yabancı VAR hakemi açıklandı

Trendyol 'in 34. haftası açılış maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Onun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.

Adana Demirspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

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