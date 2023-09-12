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Akhisarspor'dan kadın ve çocuklara ücretsiz maç

Akhisarspor'un pazar günü Ağrı 1970 Spor'la oynayacağı ilk iç saha maçı kadın ve çocuklara ücretsiz olacak

Akhisarspor'dan kadın ve çocuklara ücretsiz maç

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Kuşadasıspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek başlayan 'un pazar günü Ağrı 1970 Spor'la oynayacağı ilk iç saha maçı kadın ve çocuklara ücretsiz olacak.

"BU ZAFERİ BİRLİKTE KUTLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Yeşil-siyahlı yönetim, "Sevgili Akigolar, pazar günü saat 19.00'da kendi sahamızda Ağrı 1970 Spor Kulübü ile oynayacağımız maçın biletleri kadın ve 12 yaş altı çocuklarımız için ücretsizdir. Bu zaferi birlikte kutlamak için sabırsızlanıyoruz." açıklamasını yaptı.

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