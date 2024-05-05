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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.

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