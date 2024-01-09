Alperen Şengün kimdir? NBA'de forma giyen Alperen Şengün kaç yaşında ve nereli?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşındayken basketbolla ilgilenmeye başladı. Aynı zamanda yüzme ve jimnastik sporlarıyla da ilgilenen Şengün, tüm sporları bir arada yapamayacağını fark etti ve basketbol oynamayı tercih etti.



Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev almaktadır. NBA ekibi Houston Rockets forması giymektedir.



Basketbola memleketi Giresun'da başlayan Şengün, Bandırma'da ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2018-19 sezonunu Türkiye Basketbol Ligi ekibi Bandırma Kırmızı'da geçirdi ve 2019-20 sezonunda as takıma yükseldi.



2020'de Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş ile 2020-21 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nin MVP'si oldu. Ayrıca ligde MVP olan en genç basketbolcu oldu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve Houston Rockets'a takaslandı.



NBA'deki performansıyla Şengün, birçok rekorun sahibi oldu. NBA'de 1000 sayı, 200 asiste ulaşan en genç pivot oldu ve bir NBA maçında en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu oldu.



NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot ve Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç basketbolcu oldu. Şengün, 21 yaş 99 günlükken NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu ve 22 yaş 40 günlük Nikola Jokić'in rekorunu geride bıraktı.



Uluslararası karşılaşmalarda Türkiye'yi temsil eden Şengün, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri, 2022 Avrupa Şampiyonası ve 2023 Olimpiyat Ön Elemeleri'nde forma giydi.