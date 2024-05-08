Trabzonspor, Karagümrük'ü geçti: Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Bu sonuçla bordo mavililer, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

TRABZONSPOR, 16. KEZ FİNALDE



Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükseldi.



Trabzonspor, tarihinde daha önce mücadele ettiği 15 finalde 9 kez mutlu sona ulaştı.



En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.



Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde 3. kez finale yükseldi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve değişen adıyla İstanbul Başakşehir'in başında 2 kez final oynayan Avcı, penaltılarda kupaları kaybetti.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Final mücadelesi 23 Mayıs'ta oynanacak. Finalin nerede oynanacağı ise henüz açıklanmadı.