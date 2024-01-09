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Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi

NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu , Batı Konferansı'nda 11. haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Alperen, hafta boyunca maç başına 24 sayı, 7 ribaunt ve 4,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

New York Knicks'ten Jalen Brunson ise Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. Brunson, haftayı 27,3 sayı, 3,3 ribaunt, 9,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.

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