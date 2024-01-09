Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi

NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 11. haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.



Alperen, hafta boyunca maç başına 24 sayı, 7 ribaunt ve 4,5 asist ortalamalarıyla oynadı.



New York Knicks'ten Jalen Brunson ise Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. Brunson, haftayı 27,3 sayı, 3,3 ribaunt, 9,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.