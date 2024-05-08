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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. ZTK yarı final rövanş maçı kapsamında finale yükselen ilk takım Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın finaldeki rakibi ise Karagümrük-Trabzonspor karşılaşmasının ardından belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

2023-2024 (ZTK) final maçı için geri sayım başladı. 7 Mayıs tarihinde oynanan -Ankaragücü maçında, Beşiktaş rakibini yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Beşiktaş'ın finaldeki rakibi ise bu akşam oynananacak Karagümrük-Trabzonspor maçı sonrasında belli olacak. İşte ayrıntılar.

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belli olmuştu

Buna göre; ZTK finali 23 Mayıs tarihinde oynanacak. Mücadelenin nerede oynanacağı ise henüz belli olmadı.

FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM BELLİ OLDU

ZTK final maçı öncesinde finale yükselen ilk takım Beşiktaş oldu. Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş'ın rakibi ise bu akşam belli olacak. Finale yükselecek olan ikinci takım ya Karagümrük ya da Trabzonspor olacak.

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