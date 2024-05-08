Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı için geri sayım başladı. 7 Mayıs tarihinde oynanan Beşiktaş-Ankaragücü maçında, Beşiktaş rakibini yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Beşiktaş'ın finaldeki rakibi ise bu akşam oynananacak Karagümrük-Trabzonspor maçı sonrasında belli olacak. İşte ayrıntılar.



ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?



Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belli olmuştu



Buna göre; ZTK finali 23 Mayıs tarihinde oynanacak. Mücadelenin nerede oynanacağı ise henüz belli olmadı.



FİNALE YÜKSELEN İLK TAKIM BELLİ OLDU



ZTK final maçı öncesinde finale yükselen ilk takım Beşiktaş oldu. Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş'ın rakibi ise bu akşam belli olacak. Finale yükselecek olan ikinci takım ya Karagümrük ya da Trabzonspor olacak.