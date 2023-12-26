Altınordu kuruluşunun 100. yılını kutladı

İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu, 100. yılını Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenleyerek kutladı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Altınordu Futbol Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu çelenk bıraktı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, Altınordu’nun kuruluşunun 100. yılını kutladıklarını hatırlatarak, “Büyüklerimiz o gün toprağa bir fidan diktiler, o fidan bugün yüz yıllık çınar oldu. 25 bin sporcumuza spor yapma imkanı sunan büyük bir organizasyona dönüştü. Altınordu Spor Kulübü’nün kuruluş amacı Türk gençlerine spor yaptırmaktır. Atamız'ın dediği doğrultusunda, millete hizmet etmeye çalışıyoruz Altınordu sadece futbol değil, zamanında Türkiye’de söz sahibi olan sporcularıyla büyük başarılar yakaladı. Altınordu bir baba ocağı samimiyet yuvasıdır. Seyit Mehmet Özkan ile futbol konusunda işbirliği yaptık. O da üzeri küllenmiş altını tekrar parlatarak bugünkü noktaya gelmesini sağladı. Son 2 yılda voleybol branşında ses getirdik. Bugünün siz sporcuları önce sporcu olarak bu kulübü sonra da yöneticiler olarak hizmet edecek insanlarsınız. Kulüp olarak centilmenlik içinde ve hiçbir fair-play dışı hareket yapmadan en yükseklere çıkmak için mücadele edeceğiz. Bu bayrağı en iyi yerlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.