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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçları ne zaman oynanacak?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçları için nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te F grubunda yer alacak. Tüm futbolseverler ise Mlli Takım maçlarının başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçları ne zaman oynanacak?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçları ne zaman oynanacak?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının ne zaman başlayacağı, tüm futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl F grubunda yer alacak olan , Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Peki, maçları ne zaman oynanacak?

EURO 2024 MAÇLARI NE ZAMAN?

Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, 50 gün sonra Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçları ne zaman oynanacak? - 1

TÜRKİYE F GRUBUNDA

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

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