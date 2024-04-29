Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçları ne zaman oynanacak?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının ne zaman başlayacağı, tüm futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl F grubunda yer alacak olan Milli Takım, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Peki, EURO 2024 maçları ne zaman oynanacak?



EURO 2024 MAÇLARI NE ZAMAN?



Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, 50 gün sonra Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.



EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

