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Altınordu zirvede tek başına! Üst üste 4. galibiyet

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, iç sahada üst üste 4'üncü galibiyetini düşme hattındaki rakibi Zonguldak Kömürspor'u farklı yenerek alıp alt sıralarla bağını kopardı: 3-0.

Altınordu zirvede tek başına! Üst üste 4. galibiyet

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı 41'inci dakikada Devrim, 55'inci dakikada Keni ve ve 80'inci dakikada Eray'ın golleriyle rahat kazanan temsilcisi yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Grupta puanını 31 yapan Altınordu düşme hattındaki rakibine 9 puanlık fark attı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Şafak Nalbantoğlu, Mücahid Adem Çelebi

ALTINORDU: Mert Furkan - Furkan Metin (Dk. 65 İlker), Yusuf Acer, Hasan Berat, Alperen, Metehan, Sami, Ege (Dk. 46 Keni Var), Devrim (Dk. 88 İlkan), Onurcan (Dk. 75 Eray), Onur Ramazan

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Ogün - Mustafa, Özgür, Hakan, Fuat (Dk. 73 Ozan İsmail), Fırat, Okan (Dk. 64 Osman Burak), Serhat Doğukan, Mehmet Gürkan, Murat (Dk. 64 Yusuf Buğra), Fatih

GOLLER: Dk. 41 Devrim, Dk. 55 Keni Var, Dk. 80 Eray (Altınordu)

SARI KARTLAR: Fırat, Mustafa, Fatih, Mehmet Gürkan (Zonguldak Kömürspor), İlker, Alperen (Altınordu)

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