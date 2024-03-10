Altınordu zirvede tek başına! Üst üste 4. galibiyet

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı 41'inci dakikada Devrim, 55'inci dakikada Keni ve ve 80'inci dakikada Eray'ın golleriyle rahat kazanan İzmir temsilcisi yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Grupta puanını 31 yapan Altınordu düşme hattındaki rakibine 9 puanlık fark attı.



STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu



HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Şafak Nalbantoğlu, Mücahid Adem Çelebi



ALTINORDU: Mert Furkan - Furkan Metin (Dk. 65 İlker), Yusuf Acer, Hasan Berat, Alperen, Metehan, Sami, Ege (Dk. 46 Keni Var), Devrim (Dk. 88 İlkan), Onurcan (Dk. 75 Eray), Onur Ramazan



ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Ogün - Mustafa, Özgür, Hakan, Fuat (Dk. 73 Ozan İsmail), Fırat, Okan (Dk. 64 Osman Burak), Serhat Doğukan, Mehmet Gürkan, Murat (Dk. 64 Yusuf Buğra), Fatih



GOLLER: Dk. 41 Devrim, Dk. 55 Keni Var, Dk. 80 Eray (Altınordu)



SARI KARTLAR: Fırat, Mustafa, Fatih, Mehmet Gürkan (Zonguldak Kömürspor), İlker, Alperen (Altınordu)

