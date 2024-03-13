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Ampute Futbol Kadın Milli Takımı için ilk adım atıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Türk spor tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Alpaslan Erkoç başkanlığında Ampute Futbol Kadın Milli Takımı için ilk adım atılıyor. Federasyon, milli takımın kurulumu için depremzede vatandaşlardan yaptığı seçme sonucu 4 sporcuyu Belçika'da kampa gönderdi.

Ampute Futbol Kadın Milli Takımı için ilk adım atıldı

Deprem bölgesinde yapılan titiz taramalar sonucunda, Türkiye'nin gururu olacak dört genç kadın sporcu Büşra Sarıgüzel, Beyza Bolat, Aliye Dinç ve Öznur Duran milli takımın ilk oyuncuları olmaya hak kazandı.

Bu oyuncular, Belçika Futbol Federasyonu ve Avrupa Ampute Futbol Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen "Ampute Futbol Gelişim Kampı"na katıldı.

8-10 Mart tarihleri arasında Belçika'nın Gent şehrinde gerçekleştirilen bu kamp, sporculara 3 gün boyunca yoğun eğitim ve deneyim fırsatı sundu.

Ampute Futbol Kadın Milli Takımı için ilk adım atıldı - 1

Kampın ardından Türkiye'ye dönen sporcular, federasyon başkanı Alpaslan Erkoç'a bu benzersiz fırsatı sağladığı için teşekkür etti. Aynı zamanda, Kadın Milli Takımı'nın ilk oyuncuları olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

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