Ampute Futbol Kadın Milli Takımı için ilk adım atıldı

Deprem bölgesinde yapılan titiz taramalar sonucunda, Türkiye'nin gururu olacak dört genç kadın sporcu Büşra Sarıgüzel, Beyza Bolat, Aliye Dinç ve Öznur Duran milli takımın ilk oyuncuları olmaya hak kazandı.

Bu oyuncular, Belçika Futbol Federasyonu ve Avrupa Ampute Futbol Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen "Ampute Futbol Kadın Gelişim Kampı"na katıldı.

8-10 Mart tarihleri arasında Belçika'nın Gent şehrinde gerçekleştirilen bu kamp, sporculara 3 gün boyunca yoğun eğitim ve deneyim fırsatı sundu.