Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak: Yarım kalan işi tamamlayacağız

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yarı final maçında Özbekistan'ı 1-0 yenerek 9 Ekim Pazar günkü finalde Angola'nın rakibi olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, artık tek hedeflerinin finali kazanmak olduğunu söyledi.

2018 Dünya Kupası finalinde Angola'ya mağlup olduklarını hatırlatarak, "Yarım kalan bir işimiz var. Onu tamamlayacağız. Biz güzel projeler yaptık. Bugün, bu çocuklar ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi konsantre oldu. Nef Stadyumu'nda Angola'dan bir alacağımız var. Müzemizde sadece eksik olarak Dünya Kupası var. 85 milyonu, Nef Stadyumu'na ve televizyon başına bekliyoruz" dedi.

"İSTANBUL'DA BAZI KULÜPLERİMİZ BİZE SAHASINI VERMEDİ"



Kendilerine statlarını açan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine teşekkür eden Çakmak, "Hani bazen büyük kulüplerin başına büyük yöneticiler geliyor ya, büyüklük işte oradan başlıyor. Tabii ki diğer kulüplerimiz de var ama İstanbul'da bazı kulüplerimiz bize sahasını vermedi. Çok üzüldüm, çocuklarım adına, bir gazi olarak çok üzüldüm. Ama olsun, biz mutluyuz." diye konuştu.



Finalde karşılaşacakları Angola ile kapanmamış bir hesaplarının olduğunu ve final maçına herkesi beklediğini aktaran deneyimli teknik adam, "Galatasaray Nef'te ay-yıldızlı bayraklar dalgalanacak. Herkes istediği formayı giyecek. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde neleri başardığımızı dünyaya gösterelim. 'Lider bir ülke geliyor' sloganımızla bir aksilik olmazsa o dünya kupasını hep beraber kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.



Osman Çakmak, eledikleri Özbekistan'ın 2012 yılında farklı skorla dünya kupasını kazandığını hatırlatarak, "O zaman defans oyuncusuydum, samimiyetimle söylüyorum iki saat duşta ağladım. En son bir arkadaşım, 'yarın maçımız var' dedi. 6 tanenin acısını bugün alacaktım ama dünden kalan bir yorgunluk var galiba. Konsantre olamadılar çocuklar ama güzel oyun oynadılar. Onları yetiştiren annelerin ellerinden öpüyor teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Özbekistan'dan da intikamımızı aldık." ifadelerini kullandı.



Müzelerinde dünya kupasının eksik olduğuna dikkati çeken Çakmak, "Kupayı kaldırana kadar heyecanım bitmez. Pazar günü güzel bir meşale patlatalım, hep beraber kaldıracağız kupayı nasip olursa. Rakip güçlü Angola. 2014'de final oynadı Rusya'yla, 2018'de dünya kupasını aldı elimizden. Şimdi tekrar finalde, hafife almamak lazım. Sahada 8. kişi Türk milleti olacaktır, buna inanıyorum. Bayraklarla o coşkuyu beraber yaşayacağız." diye konuştu



TAKIM KAPTANI BÜLENT ÇETİN: "FİNALE ÇIKTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"



Milli takım kaptanı Bülent Çetin de finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:





"2018'de kaybettiğimiz bir final olmuştu. Daha sonra Avrupa şampiyonu olduk, sonra buraya hazırlandık. 8 ay kamp döneminden sonra, gruplarda güçlü ülkelerle karşılaştık. Haiti maçında hafif bir tökezleme yaşadık. Sonra hocamızın direktifleri doğrultusunda toparladık. Meksika, Fas ve şimdi de Özbekistan'ı geçtik. Daha önce farklı kaybettiğimiz Özbekistan maçının rövanşını almak için bu maça çok konsantre olduk. Allah'a şükürler olsun bu maşın rövanşını alıp finale çıktığımız için çok mutluyuz."



Hafta sonu dünya kupasını kaldırmanın kendilerine nasip olmasını dilediğini ve 2018'de kaybettikleri Angola'dan da alacakları bir rövanş olduğunu aktaran Bülent, "O maçı da alıp Allah'ın izniyle ülkemize bu şampiyonluk sevincini yaşatmak istiyoruz. Pazar günü maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz, lütfen bizi yalnız bırakmasınlar, o coşkuyu hep birlikte yaşayalım. Şampiyonluk kupası alarak ülkeye bir şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

