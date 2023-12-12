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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa iddialarına açıklama

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu görevinin başında olduğunu açıkladı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan istifa iddialarına açıklama

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MKE Teknik Direktörü , sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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